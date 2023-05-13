رئيس الهلال السعودي: لا تسألوني عن ميسي

2023/05/13 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، على أنباء انضمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف فريقه، بعد فوز الأخير ببطولة محلية سعودية.

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