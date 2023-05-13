تحتدم الآراء حول تقنية احتجاز الكربون كوسيلة للإنقاذ البيئي.. فما هي هذه التقنية؟

2023/05/13 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت تركيزات التلوث الكربوني الناتج عن الاحتباس الحراري في الهواء إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من مليوني عام.كانت الأزمة ملحة للغاية لدرجة أن العلماء والحكومات يسعون جاهدين لإيجاد طرق لإزالة بعض التلوث الكربوني من الهواء.

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