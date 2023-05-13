لطلب تعويضات من روسيا.. واشنطن تدعم توثيق الأضرار في أوكرانيا

2023/05/13 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبذل الولايات المتحدة جهودا لدعم محاولات توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، وذلك أملا في استخدامها بعد انتهاء الحرب لطلب تعويضات، وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الجمعة.

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