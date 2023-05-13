2023/05/13 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل كل طرف مسؤولية استهداف المدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. الجش يشن غارات على مواقع للدعم السريع في الخرطوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. الجش يشن غارات على مواقع للدعم السريع في الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).