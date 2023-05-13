تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74 دولاراً للبرميل

2023/05/13 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ في ختام جلسة يوم أمس الجمعة، مسجلة خسائر ‏للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا، أو 1.1٪ لتغلق عند 74.17 دولاراً ‏للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو ‏‎83‎‏ سنتًا، ‏أو 1.2٪، وأغلقت عند 70.04 دولاراً.‏

وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بنحو 1.5٪.‏

وتزايد القلق من أن الولايات المتحدة - أكبر مستهلك للنفط في العالم - ستدخل في ‏حالة ركود، مع تأجيل المحادثات بشأن سقف ديون الحكومة الأميركية وتزايد القلق ‏بشأن بنك إقليمي آخر ضربه الأزمة.‏

وفي الوقت نفسه، ارتفعت بيانات أسعار المستهلكين في الصين لشهر أبريل / نيسان ‏بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في مارس / آذار، مخالفة للتوقعات، بينما أعاد تعميق ‏الانكماش في المصانع تركيز الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد التي أدت إلى ‏نمو الطلب على النفط.‏

وكشف تقرير لأوبك الخميس الماضي إن المنظمة تتوقع أن يكون الطلب في الفترة من ‏يوليو / تموز إلى ديسمبر / كانون الأول على خامها 90 ألف برميل يوميا أعلى مما ‏كان متوقعا في السابق.‏

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