حصيلة القصف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين ترتفع إلى 34 قتيلاً

2023/05/13 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، كما استمر إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية، في تصعيد جديد أسفر (منذ الثلاثاء) عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" قُتل الجمعة، وشخص واحد في إسرائيل.

وقُتل قائد عسكري كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة.



وقالت سرايا القدس في بيان صحافي إنها "تنعى شهيدها القائد إياد العبد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء (الجمعة) في غزة".

وبين القتلى ستة من قادة حركة الجهاد الإسلامي ومقاتلون من الحركة نفسها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جهتها، قالت حركة الجهاد إن "قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة".

فيما أكد مصدر فلسطيني مطلع على محادثات التهدئة التي تقودها مصر أن "مصر قدمت مساء صيغة جديدة لوقف إطلاق النار سيقوم الطرف الفلسطيني بدراستها، ومصر تنتظر أيضا رد الاحتلال".

كما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الدولة العبرية استلمت "صيغة معدلة" لمقترح مصري لوقف اطلاق النار من دون اعطاء مزيدا من التفاصيل.

وحسب مصدر في الجهاد الإسلامي، فإن الحركة "حتى الآن متمسكة بمطلبها المتعلق بوقف الاغتيالات الاسرائيلية والوصول إلى هدوء منوط بقبول إسرائيل لهذا الشرط".

وتحدث شهود في غزة عن ثلاث غارات جوية على مناطق خالية في رفح في جنوب القطاع لم تؤد إلى إصابات.



وفي البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة التي يعيش سكانها في الملاجئ منذ ثلاثة أيام، أطلقت صفارات الإنذار مرات عدة.

ومساء الجمعة أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في كلمة متلفزة أن التواصل قائم مع قيادات الفصائل، محذرا من أن الحزب "لن يتردد" في اتخاذ أي خطوة في حال اقتضت المسؤولية ذلك.

بدورها قالت حركة حماس في بيان صحافي إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان شدد خلاله هنية على أن "العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم وان المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن 866 صاروخا على الأقل أطلقت من غزة على إسرائيل.



ويؤكد الجيش أن 25 بالمئة منها سقطت في القطاع نفسه ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين.



وتعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تعليق من حماس والجهاد الإسلامي على هذه المعلومات.

المصدر: فرانس برس 24

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