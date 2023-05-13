الرافدين: البدء بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء معاملات صحة الصدور الورقية

2023/05/13 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نص بيان مصرف الرافدين:

تماشيا مع التوجيهات الحكومية في مغادرة التعامل الورقي واعتماد العمل الالكتروني ..



يعلن مصرف الرافدين عن المباشرة ببدء العمل بنظام الوثائق الالكترونية لالغاء معاملات صحة الصدور الورقية … ويؤكد المصرف ان العمل بهذا النظام بدأ بتفعيل عدد من فروع المصرف التي بلغت ٧٩ فرعا على ان يتم تعميم التجربة على جميع الفروع تباعا في الاعتماد على QR code

والغاء صحة الصدور اليدوي وتحويله الى الكتروني من خلال ربط النظام بين المصرف والدوائر كافة عبر الموقع الرسمي لبوابة اور الالكترونية التي تمثل احد العناصر الاساسية لمشروع الحوكمة الالكترونية واتمتة الغاء صحة الصدور الورقية .



ويشير المصرف الى ان هذه الخطوة تسهم في تبسيط الاجراءات المقدمة للمواطنين وتجاوز البيروقراطية والقضاء على عمليات الفساد الاداري وانهاء حالات التزوير واختصار الوقت في انجاز المعاملة الكترونيا …

المكتب الاعلامي

لمصرف الرافدين

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