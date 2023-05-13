مستشار السوداني: الدينار قوي وسعر الصرف سينخفض مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة

2023/05/13 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، إن البنك المركزي مسيطر على سعر الصرف وما يحصل من ارتفاع للدولار هو اضطراب وقتي.

وأفاد صالح في تصريح صحفي، بأنه "بعد ما سيطر البنك المركزي العراقي على سعر الصرف من خلال سياسته النقديَّة الهادئة، ومن خلال حزم تسهيل التحويل الخارجي وفق ضوابط الامتثال الدولية، والجهد الكبير للحكومة من خلال تسهيل الاستيراد، فكان هناك استقرار في سعر الصرف وأصبح سعر الصرف الموازي قريباً من السعر الرسمي".

واستدرك قائلاً: "لكنَّ عصابات الجريمة المنظمة استغلت بطاقات المسافرين، (الإلكترونية)، فهذه العصابات تستخدم جوازات المواطنين بشكل غير شرعي وقانوني من أجل إصدار البطاقات الإلكترونية وتهريبها خارج العراق من أجل تمويل الحوالات السوداء وتهريب الأموال".

وأضاف أنَّ "ما تقوم به عصابات الجريمة المنظمة خلق اضطراباً وقتياً في سعر الصرف في السوق المحلية، فهناك إجراءات للحكومة رادعة بحق هذه العصابات، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة بتهريب وغسيل الأموال والتلاعب بحقوق المواطنين".

وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء أنَّ "سعر الصرف في السوق المحلية، سيكون أفضل خلال الأيام القليلة المقبلة، والدينار قوي، وسيعاود سعر الصرف الانخفاض مجدداً، لحين الوصول إلى السعر الرسمي".

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