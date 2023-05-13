2023/05/13 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسيون أتراك من أصول كردية

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