2023/05/13 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت دراسة جديدة أن تدخين السجائر كل يوم يقلل من حجم الدماغ.وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، قام العلماء بتحليل أكثر من 28000 عملية مسح للدماغ من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.أكمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة: تدخين السجائر يقلل حجم الدماغ المركز الخبري الوطني.

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