العالم بانتظار “كارثة اقتصادية” محتملة خلال الأسبوعين القادمين

2023/05/13 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها تنوي إخبار الكونغرس الأمريكي بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن السداد في غضون أسبوعين.وقال يلين في حديث لوكالة “بلومبرغ”، تم نشره أمس الجمعة: “لا أريد التحدث عن مواعيد دقيقة.من المؤكد أنه سيحدث خلال الأسبوعين القادمين”.وتجاوزت الولايات المتحدة في يناير الماضي سقف الدين القانوني البالغ 31,4 […]

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