فيديو دراماتيكي يظهر رد فعل جنود روس عندما تعرضوا لهجوم جوي أوكراني

2023/05/13 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع فيديو عددًا من الجنود الروس وهم ينسحبون على عجل إلى بر الأمان بعد تعرضهم لهجوم أوكراني من الجو بالقرب من مدينة باخموت الرئيسية، وظهر الجنود وهم يهرعون على طول منطقة مشجرة بحثًا عن ملجأ على ما يبدو، ويأتي ذلك مع إظهار مقطع فيديو آخر انسحاب عدد من المركبات الروسية المدرعة الثقيلة من المنطقة بشكل عاجل.

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