كرم نعمة: الصحافة في العصر الرقمي.. سوق مريضة

2023/05/13 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان أبوزيد صدر للصحافي العراقي كرم نعمة، كتابه “السوق المريضة..الصحافة في العصر الرقمي”، ويتناول فيه “أزمة وجودية تعيشها الصحافة منذ الألفية الثانية”، معتبرا نفسه، شاهدا على ذلك.والكتاب الصادر عن دار لندن للطباعة والنشر، ويضم بين جناحيه اكثر من 600 صفحة يتضمن عناوين تجذب القارئ إلى محتوى النصوص التي تخوض في قضية الصحافة بتفاصيل […]

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