الرئيس التونسي ينفي معاداة الدولة للسامية بعد هجوم جربة

2023/05/13 | 09:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس (أ ف ب) – نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة أي مزاعم عن معاداة الدولة للسامية بعد تنفيذ شرطي عملية إطلاق نار دامية خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة.ووقع الهجوم مساء الثلاثاء في الوقت الذي أكمل فيه مئات اليهود الزيارة السنوية إلى كنيس الغريبة الأقدم في إفريقيا.قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة […]

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