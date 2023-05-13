2023/05/13 | 10:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: DKa4ufziYUo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف التعديل الوزاري أكبر اختبار لقدرة السوداني أمام معادلة سياسية تحكمها شبكة مصالح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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