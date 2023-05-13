2023/05/13 | 10:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/13 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).