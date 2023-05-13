زراعة ميسان تتوقع إنتاج 300 ألف طن من الحنطة

2023/05/13 | 10:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت وتيرة الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة في أغلب المحافظات لتوفير الأمن الغذائي للبلاد.

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