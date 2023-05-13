الحشد يطيح بشبكة مخدرات في البصرة

2023/05/13 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة مخدرات في محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مفارز المديرية العامة للمعلومات في مديرية البصرة التابعة لمعاونية […]

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