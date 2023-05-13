2023/05/13 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، على أن أحد معايير الحكومة لتقييم أداء المحافظة هو مستوى رضا المواطنين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي، للسوداني، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني من نينوى: أحد معاييرنا لتقييم أداء المحافظة هو مستوى رضا المواطنين المركز الخبري الوطني.

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