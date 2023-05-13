2023/05/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حال الطقس المتوقعة في البلاد، فيما اشارت الى حدوث عواصف ترابية وتصاعد للغبار وتراجع بدرجات الحرارة بدءا من اليوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).