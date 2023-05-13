السوداني من نينوى: نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول

2023/05/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من محافظة نينوى، اليوم السبت، أن نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى، وذلك خلال زيارته للمحافظة التي وصلها صباح أمس الجمعة".

واستمع السوداني بحسب البيان إلى "عرض شامل عن سير تقديم الخدمات للمواطنين وأداء الدوائر في المحافظة"، مؤكداً أن "الحكومة عندما رفعت شعار الخدمات، فإن غايتها الوصول إلى تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق تطلّعاتهم".

وأشار البيان الى أن "الاجتماع شهد مراجعة ومتابعة مع كلّ مديري الدوائر".

ووجّه السوداني "أسئلة تفصيلية وتخصصية في كلّ مجال من المجالات الخدمية"، مشددا على أنّ "رضا المواطنين هو المقياس لتمييز الأداء، وأنّ هذه الزيارات تأتي للوقوف ميدانياً على أهمّ المشكلات والعمل على حلّها واستمرار المتابعة بعد ذلك".

وبيّن السوداني أن "رؤية الحكومة لواجبات المحافظة بأنها أداة أساسية مثلُها مثل الوزارات، وأن نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول ووضع الإجراءات التي تصبّ في الصالح العام"، مشيراً إلى "ضرورة تحرّك المحافظات على وفق رؤية تضع مشاريع البنى التحتية على رأس أولوياتها".

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