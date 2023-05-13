السوداني: نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول

2023/05/13 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول ووضع الإجراءات التي تصبّ في الصالح العام.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى، وذلك خلال زيارته للمحافظة التي وصلها صباح امس الجمعة”

واستمع السوداني إلى “عرض شامل عن سير تقديم الخدمات للمواطنين وأداء الدوائر في المحافظة، مؤكداً أن الحكومة عندما رفعت شعار الخدمات، فإن غايتها الوصول إلى تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق تطلّعاتهم”.

وأضاق البيان أن “الاجتماع شهد مراجعة ومتابعة مع كلّ مديري الدوائر، حيث وجّه السوداني أسئلة تفصيلية وتخصصية في كلّ مجال من المجالات الخدمية”.

وشدّد السوداني على أنّ “رضا المواطنين هو المقياس لتمييز الأداء، وأنّ هذه الزيارات تأتي للوقوف ميدانياً على أهمّ المشكلات والعمل على حلّها واستمرار المتابعة بعد ذلك”.

وبيّن أن “رؤية الحكومة لواجبات المحافظة بأنها أداة أساسية مثلُها مثل الوزارات، وأن نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول ووضع الإجراءات التي تصبّ في الصالح العام، مشيراً إلى ضرورة تحرّك المحافظات على وفق رؤية تضع مشاريع البنى التحتية على رأس أولوياتها”.

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