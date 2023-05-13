مجموعة السبع تعتمد تنويع شبكات الإمداد.. وتحذير من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي

2023/05/13 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت دول مجموعة السبع، السبت، على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 "على أبعد تقدير" لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي، وفق فرانس برس.

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