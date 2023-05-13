2023/05/13 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفى الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، الجمعة الماضية، تورط...

ظهرت المقالة حزب الله ينفي صلته بتاجر مخدرات قُتل في قصف أردني بسوريا أولاً على المسلة.

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