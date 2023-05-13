خصم أردوغان خضع لعملية تحول سياسي قبل الانتخابات في تركيا

2023/05/13 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحلى كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية التركية، بالهدوء في محاولته إنهاء حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر عقدين.

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