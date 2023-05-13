لكشف الاورام والتشوهات الخلقية والامراض النادرة العتبة الحسينية تقرر انشاء مركز ابحاث جينية لاول مرة بالعراق

2023/05/13 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة لاول مرة في العراق انشاء اول

مشروع طبي خدمي ووقائي للكشف المبكر عن

السرطان وعدد من الامراض النادرة ليضع

العراق على خارطة الدول التي تمتلك

بيانات متقدمة عن ا

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