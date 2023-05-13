2023/05/13 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، البدء بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تماشياً مع التوجيهات الحكومية في مغادرة التعامل الورقي واعتماد العمل الالكتروني، يعلن مصرف الرافدين عن بدء العمل بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية".

وأكد المصرف، أن "العمل بهذا النظام بدأ بتفعيل عدد من فروع المصرف التي بلغت 79 فرعاً على أن يتم تعميم التجربة على جميع الفروع تباعا في الاعتماد على QR code وإلغاء صحة الصدور اليدوي وتحويله إلى الكتروني من خلال ربط النظام بين المصرف والدوائر كافة عبر الموقع الرسمي لبوابة أور الالكترونية التي تمثل أحد العناصر الأساسية لمشروع الحوكمة الالكترونية وأتمتة إلغاء صحة الصدور الورقية".

وتابع المصرف، أن "هذه الخطوة تسهم في تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتجاوز البيروقراطية والقضاء على عمليات الفساد الإداري وإنهاء حالات التزوير واختصار الوقت في إنجاز المعاملة الكترونياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: البدء بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: البدء بنظام الوثائق الالكترونية لإلغاء معاملات صحة الصدور الورقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).