2023/05/13 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في صلاح الدين،اليوم السبت، بمصرع وإصابة 17 شخصاً بحادث سير على طريق سامراء- الفلوجة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن” حادث سير مروع وقع على طريق سامراء- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 17 شخصاً على طريق سامراء- الفلوجة المركز الخبري الوطني.

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