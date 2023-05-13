2023/05/13 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في صلاح الدين،اليوم السبت، بمصرع وإصابة 17 شخصاً بحادث سير على طريق سامراء- الفلوجة.
وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن” حادث سير مروع وقع على طريق سامراء- […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 17 شخصاً على طريق سامراء- الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن” حادث سير مروع وقع على طريق سامراء- […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 17 شخصاً على طريق سامراء- الفلوجة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 17 شخصاً على طريق سامراء- الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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