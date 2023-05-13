2023/05/13 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد، صباح اليوم 146000 دينار مقابل 100 دولار.وانخفضت أسعار البيع والشراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار ينخفض في بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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