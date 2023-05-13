مجموعة السبع تعتمد سياسة تنويع شبكات الإمداد الدولية

2023/05/13 | 11:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Niigata (اليابان) (أ ف ب) – اتفقت دول مجموعة السبع السبت على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 “على أبعد تقدير” لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الإستراتيجي.وتنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها على تولي دور […]

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