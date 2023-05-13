اعتقال 17 متهماً وضبط طائرة مسيّرة ومخدرات في بغداد

2023/05/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم السبت، القاء القبض على17 متهماً وضبط طائرة مسيّرة ومخدرات في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه" تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة من القاء القبض على (١٧) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".

وأضاف البيان، "كما وضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة 9 مسدسات، وثلاث بنادق، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، وضبط طائرة مسيرة "درون" غير مرخصة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

وأشار البيان الى، أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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