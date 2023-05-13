حادث مفجع.. مصرع وإصابة 17 شخصاً على طريق سامراء- الفلوجة (صور)

2023/05/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 17 شخصاً بحادث سير على طريق سامراء- الفلوجة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن " حادث سير مروع وقع على طريق سامراء- الفلوجة ذهب ضحيته 6 اشخاص و11 مصابا معظمهم منتسبين من القوات الامنية كحصيلة اولية".

وأضاف المصدر، أنه " تم نقلهم الى مستشفى الفلوجة العام".

وتشهد محافظة صلاح الدين تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب رداءة منظومة الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية.

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