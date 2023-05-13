الدولار يتراجع أمام الدينار في أسواق وبورصات بغداد

2023/05/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، في الأسواق المحلية والبورصات في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار في بورصة الحارثية والكفاح بلغ 146,000 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر البيع 146,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145,500 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

وكان سعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات قد بلغ، يوم أمس الجمعة، 148000 ألف دينار لكل 100 دولار.





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