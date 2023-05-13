القبض على شبكة تتاجر بالمخدرات في البصرة

2023/05/13 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة التي كانوا يرومون توزيعها داخل المحافظة.

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