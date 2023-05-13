تحالف السيادة يتحدى الحلبوسي بضم أطراف جديدة الى صفوفه

2023/05/13 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نشر السياسي العراقي، مشعان الجبوري مشاهد وصوله مع رئيس تحالف...

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