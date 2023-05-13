2023/05/13 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يجتمع الدوائر الخدمية...

ظهرت المقالة السوداني: ضرورة تحرّك المحافظات لوضع مشاريع البنى التحتية على رأس أولوياتها أولاً على المسلة.

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