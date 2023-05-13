الاطاحة بمهربي اثار في ديالى

2023/05/13 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث/ قسم شرطة حماية آثار وتراث ديالى، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة (٤٤ / قانون الآثار).وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “مفارزها القت القبض على (٣) من المتهمين بموجب مذكرات قبض وفق المادة (٤٤ / قانون الآثار)”.واضافت انه “تم تشكيل فريق عمل بتوجيه […]

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