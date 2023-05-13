"الأكبر منذ الغزو الروسي".. ألمانيا تعد حزمة معدات عسكرية جديدة لأوكرانيا 

2023/05/13 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، وتشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

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