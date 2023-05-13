افتتح مشروعين في حقل مجنون النفطي وزير النفط: اضافة (10) مليار برميل للاحتياطي النفطي و(8) ترليون من الغاز

2023/05/13 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن اضافة (10) مليار

برميل للاحتياطي النفطي المثبت للعراق

وثمانية ترليون من الغاز، خلال حفل

افتتاح مشروعين في حقل مجنون النفطي

جنوب العراق.

واكد بيان صحافي صدر عن المكتب الاعلامي

للو

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