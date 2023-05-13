السوداني يؤكد التزام حكومته بتأهيل مناطق المكون الإيزيدي

2023/05/13 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التزام حكومته برعاية المكون الإيزيدي ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن […]

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