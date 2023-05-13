وزارة العدل تصادق على اعتماد نظام الـ ICass

2023/05/13 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل،اليوم السبت، مصادقتها على اعتماد نظام الـ ICass الخاص بصحة صدور الوكالات المنظمة خارج العراق، فيما أشارت الى أن ذلك سيساهم في تبسيط الإجراءات ويحد من التزوير .وذكر بيان […]

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