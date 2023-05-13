"زيارة مهمة".. زيلينسكي يصل روما للقاء بابا الفاتيكان ومسؤولين إيطاليين

2023/05/13 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،اليوم السبت، أنه في زيارة لروما للقاء الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وكتب زيلينسكي على تويتر بتغريدة "زيارة مهمة من أجل اقتراب أوكرانيا من النصر".

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيطالية أن "زيلينسكي وصل إلى روما، السبت، لعقد اجتماعات مع البابا فرنسيس والقادة الإيطاليين"، بحسب أسوشيتد برس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن زيلينسكي وصل إلى مطار شيامبينو في روما، وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في استقباله.

ولم يتم الإعلان عن جدول زيلينسكي المحدد علنا بسبب المخاوف الأمنية، وأكد الفاتيكان الاجتماع البابوي قبل وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني إلى روما، وفق أسوشتيد برس.

وقال البابا في أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حسب رويترز.

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيطالي أنه في إطار الإجراءات الوقائية، تم إصدار منطقة حظر طيران على سماء روما وتم وضع قناصة الشرطة بشكل استراتيجي في المباني العالية.

والتقى ميلوني مع زيلينسكي في كييف، قبل وقت قصير من ذكرى الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.

وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية تزيد قيمتها على 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار)، بما في ذلك دبابات وأنظمة مضادة للطائرات وذخيرة.

وجاء الإعلان، السبت، في وقت تجري فيه الاستعدادات في برلين لأول زيارة محتملة لزيلنسكي لألمانيا منذ غزو روسيا لبلاده العام الماضي.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس إن برلين تريد أن تظهر بأحدث حزمة من الأسلحة "أن ألمانيا جادة في دعمها" لأوكرانيا.

وقال: "ألمانيا ستقدم كل المساعدة التي تستطيع، طالما أنها تحتاجها".

المصدر: وكالات

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