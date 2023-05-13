2023/05/13 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تصاعدت السنة النيران ، اليوم السبت، من أعلى بناية مصرف الانصاري الاسلامي في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "الحريق جاء جراء حرق نفايات أعلى سطح بناية المصرف".

وتسجل العاصمة بغداد العدد الأكبر من الحرائق، ثم تأتي بعدها البصرة وكركوك والنجف وبقية المدن، وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت في أب الماضي بيانا أوضحت فيه أسباب ارتفاع معدلات الحرائق سنويا، عازية ذلك إلى التوسع العمراني، واستشراء المخالفات في استخدام مواد البناء غير المسموح بها،وتحويل بعض الأبنية السكنية إلى مخازن غير نظامية وسط الأحياء والمدن السكنية.

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