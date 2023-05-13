السوداني يصل إلى ناحية برطلة بقضاء الحمدانية

2023/05/13 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى ناحية برطلة بقضاء الحمدانية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “رئيس مجلس الوزراء وصل إلى ناحية برطلة بقضاء الحمدانية، ضمن زيارته إلى محافظة نينوى”.

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