خبر سار.. دواء يبشّر بعلاج سرطان البنكرياس.. كيف يعمل؟

2023/05/13 | 12:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الذي يبرمج الجسم لمحاربة سرطان البنكرياس يبدو واعدًا، في مرحلته المبكرة.

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