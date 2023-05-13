2023/05/13 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدى له صدام حسين ساعة يد احتفظ بها ويعرضها على شاشة التلفزيون | أوراق مطوية

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