2023/05/13 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بسبب اختفائه..
150 الف عراقي في خطر | تقرير
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب اختفائه..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب اختفائه.. 150 الف عراقي في خطر | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
150 الف عراقي في خطر | تقرير
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب اختفائه..
150 الف عراقي في خطر | تقرير قناة التغيير الفضائية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب اختفائه.. 150 الف عراقي في خطر | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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