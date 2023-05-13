حزب بارزاني يحدد أسباب خروقات

2023/05/13 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أسباب خروقات "داعش" الأخيرة وهجومها على قوات البيشمركة في محور الخازر يبعد (37 كم عن الموصل).

وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني لـ(بغداد اليوم) أنه "تم تشكيل غرف التنسيق المشتركة بين البيشمركة والجيش وسد الفراغات الأمنية هو الأساس لمنع تكرار هجمات داعش".

وأضاف أن "هناك فراغات أمنية كبيرة في المناطق المتنازع عليها يستغلها داعش، وطالما طالبنا بانتشار مشترك بين البيشمركة والجيش لسد تلك الفراغات الأمنية، وإنهاء خطر التنظيم الإرهابي".

وتشهد تلك المناطق الواقعة بين الموصل واربيل بين الحين والأخر هجمات إرهابية، من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي، مستغلين تضاريس المنطقة وموقعها الجغرافي الرابط بين مدينتين.

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