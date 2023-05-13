كمين محكم يُطيح بـ

2023/05/13 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بـ"مغتصب أطفال" بكمين محكم في محافظة كركوك.

وقال بيان للمديرية وتلقته (بغداد اليوم) إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وورود شكاوي من أهالي ناحية الملتقى إلى شعبة الفرقة الثامنة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والثلاثين تم نصب كمين محكم في منطقة قرية الاوبيتر".

وأضاف أن "الكمين أسفر عن إلقاء القبض على متهم يقوم بأستدراج الأطفال واختطافهم وأغتصابهم في ناحية الملتقى التابعة إلى محافظة كركوك".

وأشار الى انه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".

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