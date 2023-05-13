واسط توزّع سندات تمليك دور عشوائية على 275 مواطناً

2023/05/13 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

باشرت محافظة واسط ، اليوم السبت، بتوزيع سندات تمليك دور عشوائية على 275 مواطناً.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ واسط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مجلس المحافظة باشر اليوم بتوزيع سندات تمليك الوجبة الاولى من الدور العشوائية لساكنيها في منطقة الوافدين بمدينة الكوت".

وأضاف البيان، أن "السندات التمليك ستوزع على 275 مواطنآ كأول منطقة عشوائية في العراق يتم تمليكها".

وبحسب المؤشرات المتوفرة لدى وزارة التخطيط فقد بلغ عددها 4 آلاف عشوائية منتشرة في كل المحافظات، وبواقع 3 ملايين و300 الف شخصاً يسكنون فيها.

وتحتل العاصمة بغداد المركز الاول بالعشوائيات بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتعد محافظة كربلاء المقدسة الاقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية.





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